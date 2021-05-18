Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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​«Реал» выбирает между двумя тренерами

18 Мая 2021, 11:27,

В «Реале» ожидают, что Зинедин Зидан оставит тренерский мостик, хотя французский специалист ещё не сообщил клубу окончательное решение по своему будущему. И всё же «сливочные» уже готовятся к переменам, рассматривая кандидатуры двух тренеров – Массимилиано Аллегри и Рауля. Об этом на своих страницах пишет AS.

Опытный Массимилиано Аллегри вот уже два года находится без работы после ухода из «Ювентуса», а молодой Рауль успешно работает с молодёжной командой «Реала». Пока нет ясности, кого выберут «сливочные» для старта нового проекта. Решение будет принято после завершения чемпионата Испании.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Массимилиано Аллегри, Рауль
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