​«Реал» выбирает между двумя тренерами

В «Реале» ожидают, что Зинедин Зидан оставит тренерский мостик, хотя французский специалист ещё не сообщил клубу окончательное решение по своему будущему. И всё же «сливочные» уже готовятся к переменам, рассматривая кандидатуры двух тренеров – Массимилиано Аллегри и Рауля. Об этом на своих страницах пишет AS.

Опытный Массимилиано Аллегри вот уже два года находится без работы после ухода из «Ювентуса», а молодой Рауль успешно работает с молодёжной командой «Реала». Пока нет ясности, кого выберут «сливочные» для старта нового проекта. Решение будет принято после завершения чемпионата Испании.