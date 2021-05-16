Аллегри готов заменить Зидана в «Реале»

Бывший главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри провёл переговоры с мадридским «Реалом».

Как стало известно испанским СМИ, Зинедин Зидан уже сообщил своим подопечным, что после завершения сезона уйдёт из команды. Их коллега из Италии Фабрицио Романо узнал, что представители «Реала» уже встречались с Массимилиано Аллегри, получив устное согласие от специалиста на должность главного тренера мадридцев.

Последним местом работы Аллегри был «Ювентус», в котором Массимилиано трудился пять сезонов. За этот срок итальянский менеджер пять раз стал чемпионом страны, четырежды выиграл Кубок и дважды Суперкубок. В 2019 году 53-летнего тренера отправили в отставку из-за не самых удачных результатов.