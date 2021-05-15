Рауль может сменить Зидана в «Реале»

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15 Мая 2021, 14:39,
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Экс-нападающий мадридского «Реала» и сборной Испании Рауль может стать преемником Зинедина Зидана на посту главного тренера «королевского» клуба.
Согласно информации газеты Marca, Гонсалес является приоритетным кандидатом для руководства «сливочных». В настоящий момент специалист занимает пост наставника «Кастильи». Под его руководством команда стала победителем Юношеской лиги УЕФА.
Зидан занимает пост главного тренера мадридского коллектива с 2019 года.
После 36 туров чемпионата Испании «Реал» занимает второе место, отставая от лидирующего «Атлетико» на два балла.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан, Рауль Гонсалес
Очень хочу Рауля у руля Реала и что бы это был Реал как с Дель Боске ))
Почему то уверен что у РАУЛЯ получиться.
я тоже ))