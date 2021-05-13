​Депай перейдёт в «Барселону», если Куман останется

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13 Мая 2021, 19:45,
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Мемфис Депай имеет договорённость с «Барселоной» о летнем переходе из «Лиона» на правах свободного агента. Ради возможности стать игроком «сине-гранатовых» Депай даже согласился пойти на сокращение заработной платы, сообщает на своих страницах Marca.
Впрочем, трансфер Депая не стоит рассматривать на свершившийся факт. Голландский вингер перейдёт в «Барселону», если на тренерском мостике команды останется Рональд Куман. Если же президент каталонцев Жоан Лапорта захочет сменить тренера, ситуация может измениться.
Напомним, Рональд Куман ещё в прошлом году хотел подписать Мемфиса Депая, но договориться с «Лионом» не удалось.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Лион, Мемфис Депай, Трансферы футбола - лето 2021
Разговоры типа если ка бы, моя бабушка была жива))...