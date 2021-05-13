​Депай перейдёт в «Барселону», если Куман останется

Мемфис Депай имеет договорённость с «Барселоной» о летнем переходе из «Лиона» на правах свободного агента. Ради возможности стать игроком «сине-гранатовых» Депай даже согласился пойти на сокращение заработной платы, сообщает на своих страницах Marca.

Впрочем, трансфер Депая не стоит рассматривать на свершившийся факт. Голландский вингер перейдёт в «Барселону», если на тренерском мостике команды останется Рональд Куман. Если же президент каталонцев Жоан Лапорта захочет сменить тренера, ситуация может измениться.

Напомним, Рональд Куман ещё в прошлом году хотел подписать Мемфиса Депая, но договориться с «Лионом» не удалось.