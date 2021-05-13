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​Депай перейдёт в «Барселону», если Куман останется

13 Мая 2021, 19:45,

Мемфис Депай имеет договорённость с «Барселоной» о летнем переходе из «Лиона» на правах свободного агента. Ради возможности стать игроком «сине-гранатовых» Депай даже согласился пойти на сокращение заработной платы, сообщает на своих страницах Marca.

Впрочем, трансфер Депая не стоит рассматривать на свершившийся факт. Голландский вингер перейдёт в «Барселону», если на тренерском мостике команды останется Рональд Куман. Если же президент каталонцев Жоан Лапорта захочет сменить тренера, ситуация может измениться.

Напомним, Рональд Куман ещё в прошлом году хотел подписать Мемфиса Депая, но договориться с «Лионом» не удалось.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Лион, Мемфис Депай, Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (1)
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Misha_diablo_football
13 Мая 2021, 21:15

Разговоры типа если ка бы, моя бабушка была жива))...

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