Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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«Атлетико» шагнул к золотым медалям, обыграв «Реал Сосьедад»

13 Мая 2021, 01:00,

В 36-м туре чемпионата Испании «Атлетико» играл с «Реал Сосьедадом» и добился победы со счётом 2:1. В первом тайме мадридцы забили два мяча стараниями Янника Карраско  и Анхеля Корреа, после чего привычно играли по счету. Гости в два раза чаще контролировали мяч, постоянно били по воротам, но смогли отыграть только один мяч, это Игор Субельдия вернул интригу в игру.

«Атлетико» уже на четыре очка оторвался от второго места.

Протокол игры  
Атлетико М 2:1 Реал Сосьедад
(1:0) Карраско Янник 16'    
(2:0) Корреа Анхель 28'    
    83' Субельдия Игор (2:1)
Облак Ян Триппьер Киран Савич Стефан Фелипе Аугусто IV Эрмосо Марио Льоренте Маркос Коке Хорхе Ньигес Сауль   73' (Фелиш Жоау (   73') Карраско Янник Корреа Анхель   73' (Кондогбия Жоффрей (   73') Суарес Луис   81' (Лоди Ренан (   81')
Запасные: Дембеле Мусса II Торрейра Лукас Грбич Иво Врсалько Шиме Эррера Эктор Хименес Хосе Витоло Виктор
Ремиро Алехандро Сальдуа Хосеба Ариц Элустондо   69' (Субельдия Игор (   69') Модибо Саньян   60' (Пачеко Хон (   60') Монреаль Начо   60' (Лопес Роберто III (   60') Барренечеа Андер Субименди Мартин Гуриди Хон Оярсабаль Микель   69' (Меркеланс Мартин (   69') Порту Кристиан Исак Александр   46' (Баутиста Хон (   46')
Запасные: Горосабел Андони Гевара Андер Ильяраменди Асьер Сильва Давид Янузай Аднан Ле Норман Робен Мойя Мигель
12 мая. Стадион "Ванда Метрополитано" (Мадрид).

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Атлетико Мадрид, Реал Сосьедад
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