«Атлетико» шагнул к золотым медалям, обыграв «Реал Сосьедад»

В 36-м туре чемпионата Испании «Атлетико» играл с «Реал Сосьедадом» и добился победы со счётом 2:1. В первом тайме мадридцы забили два мяча стараниями Янника Карраско и Анхеля Корреа, после чего привычно играли по счету. Гости в два раза чаще контролировали мяч, постоянно били по воротам, но смогли отыграть только один мяч, это Игор Субельдия вернул интригу в игру.

«Атлетико» уже на четыре очка оторвался от второго места.