«Атлетико» шагнул к золотым медалям, обыграв «Реал Сосьедад»

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13 Мая 2021, 01:00,
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В 36-м туре чемпионата Испании «Атлетико» играл с «Реал Сосьедадом» и добился победы со счётом 2:1. В первом тайме мадридцы забили два мяча стараниями Янника Карраско и Анхеля Корреа, после чего привычно играли по счету. Гости в два раза чаще контролировали мяч, постоянно били по воротам, но смогли отыграть только один мяч, это Игор Субельдия вернул интригу в игру.
«Атлетико» уже на четыре очка оторвался от второго места.
Протокол игры
|(1:0) Карраско Янник 16'
|(2:0) Корреа Анхель 28'
|83' Субельдия Игор (2:1)
Облак Ян • Триппьер Киран • Савич Стефан • Фелипе Аугусто IV • Эрмосо Марио • Льоренте Маркос • Коке Хорхе • Ньигес Сауль 73' ( Фелиш Жоау ( 73') • Карраско Янник • Корреа Анхель 73' ( Кондогбия Жоффрей ( 73') • Суарес Луис 81' ( Лоди Ренан ( 81')
Запасные: Дембеле Мусса II • Торрейра Лукас • Грбич Иво • Врсалько Шиме • Эррера Эктор • Хименес Хосе • Витоло Виктор
Ремиро Алехандро • Сальдуа Хосеба • Ариц Элустондо 69' ( Субельдия Игор ( 69') • Модибо Саньян 60' ( Пачеко Хон ( 60') • Монреаль Начо 60' ( Лопес Роберто III ( 60') • Барренечеа Андер • Субименди Мартин • Гуриди Хон • Оярсабаль Микель 69' ( Меркеланс Мартин ( 69') • Порту Кристиан • Исак Александр 46' ( Баутиста Хон ( 46')
Запасные: Горосабел Андони • Гевара Андер • Ильяраменди Асьер • Сильва Давид • Янузай Аднан • Ле Норман Робен • Мойя Мигель
12 мая. Стадион "Ванда Метрополитано" (Мадрид).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Атлетико Мадрид, Реал Сосьедад