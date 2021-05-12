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Симеоне – о матче с «Реал Сосьедадом»: «Мне нравится, как они играют»

12 Мая 2021, 00:30,

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от матча против «Реал Сосьедада».

«Мы сразимся с командой, которая поддерживает высокую интенсивность во время матча и может играть по нескольким схемам. В их составе есть молодые и мотивированные ребята. Мне нравится, как они играют, очень смелая команда, это будет тяжёлая игра», - цитирует Симеоне Mundo Deportivo.

«Атлетико» сыграл с «Реал Сосьедадом» сегодня, 12 мая, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 23:00 по московскому времени.

За три тура до конца «матрасники» занимают первое место в турнирной таблице чемпионата Испании.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Атлетико Мадрид, Реал Сосьедад, Диего Симеоне
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