Хави может покинуть «Аль-Садд» летом, тренером интересовалась «Барселона»

Бывший игрок каталонской «Барселоны» и сборной Испании Хави не планирует задерживаться в Катаре, где тренирует местный клуб «Аль-Садд». Об этом информирует Al KassTV

В сезоне-2020/2021 команда под руководством испанского специалиста досрочно стала чемпионом страны. Коллектив завершил розыгрыш турнира без поражений.

Напомним, что срок действующего трудового соглашения Хави с «Аль-Саддом» истекает летом текущего года.

Ранее СМИ сообщали об интересе к тренеру со стороны руководства каталонской «Барселоны». Хави рассматривается в качестве преемника голландца Рональда Кумана.