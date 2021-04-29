​Рамос настроен остаться в «Реале»

Ведущий защитник «Реала» Серхио Рамос настроен остаться в клубе. Как сообщает ABC, капитан мадридцев хочет получить двухлетний контракт. При таком раскладе Рамос будет готов пойти на сокращение зарплаты на десять процентов.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что «Реал» готов предложить Рамосу контракт только на один год, учитывая возраст футболиста и последние травмы.

На днях рулевой «Реала» Зинедин Зидан заявил, что Рамос близок к возвращению на поле после очередного повреждения.

Добавим, что Серхио Рамос выступает за «Реал» с лета 2005 года после трансфера из «Севильи».