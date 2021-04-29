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​Рамос настроен остаться в «Реале»

29 Апреля 2021, 10:39,

Ведущий защитник «Реала» Серхио Рамос настроен остаться в клубе. Как сообщает ABC, капитан мадридцев хочет получить двухлетний контракт. При таком раскладе Рамос будет готов пойти на сокращение зарплаты на десять процентов.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что «Реал» готов предложить Рамосу контракт только на один год, учитывая возраст футболиста и последние травмы.

На днях рулевой «Реала» Зинедин Зидан заявил, что Рамос близок к возвращению на поле после очередного повреждения.

Добавим, что Серхио Рамос выступает за «Реал» с лета 2005 года после трансфера из «Севильи».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Серхио Рамос
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