​Куман: «Я критиковал Гризманна, теперь он более уверен в себе»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман на пресс-конференции высказался по поводу нападающего команды Антуана Гризманна.

«Летом я говорил Гризманну, что он важный футболист. Конечно, я критиковал нападающих за их низкую эффективность, в частности я критиковал Гризманна. Но этот парень мне нравится, он работает на команду по максимуму. Теперь он более уверен в себе. Первый его гол «Вильярреалу» нельзя забить, если ты не уверен в себе», - приводит слова Кумана Marca.

В сезоне 2020/2021 Антуан Гризманн в сорока пяти матчах за «Барселону» забил восемнадцать голов и отдал одиннадцать голевых передач.