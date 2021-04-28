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​Куман: «Я критиковал Гризманна, теперь он более уверен в себе»

28 Апреля 2021, 19:56,

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман на пресс-конференции высказался по поводу нападающего команды Антуана Гризманна.

«Летом я говорил Гризманну, что он важный футболист. Конечно, я критиковал нападающих за их низкую эффективность, в частности я критиковал Гризманна. Но этот парень мне нравится, он работает на команду по максимуму. Теперь он более уверен в себе. Первый его гол «Вильярреалу» нельзя забить, если ты не уверен в себе», - приводит слова Кумана Marca.

В сезоне 2020/2021 Антуан Гризманн в сорока пяти матчах за «Барселону» забил восемнадцать голов и отдал одиннадцать голевых передач.  

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Антуан Гризманн, Рональд Куман
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