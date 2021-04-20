Аленья: «Создание Суперлиги не пойдёт на пользу футболу»

Полузащитник «Барселоны» Карлес Аленья, выступающий за «Хетафе» на правах аренды, высказался против создания Суперлиги.

«Это разговоры, в которые у меня нет желания вмешиваться, есть люди, которые решат, а футболистам придётся согласиться. Но я думаю, что создание Суперлиги не пойдёт на пользу футболу. Посмотрим, чем всё закончится.

Месси? Он ничего не говорил об уходе. Все болельщики «Барселоны» хотят, чтобы он остался. Лео заслужил решить, чего он хочет. Надеюсь, что Месси останется в нашем клубе до конца карьеры», - цитирует Аленью Mundo Deportivo.

Аленья вернётся в «Барселону» летом.