​«Барселона» предложила Месси пойти на понижение зарплаты

«Барселона» сделала предложение Лионелю Месси по новому контракту. Об этом в программе «El Mon a RAC1» рассказал журналист Хорди Басте. По его данным, Месси было предложено пойти на понижение заработной платы. При этом оклад звёздного аргентинца будет расти по мере улучшения финансового положения клуба.

Напомним, что действующее трудовое соглашение Лионеля Месси с «Барселоной» рассчитано до конца июня. Аргентинец хотел покинуть клуб прошлым летом, но тогдашнее руководство «сине-гранатовых» во главе с Хосепом Бартомеу отказалось идти футболисту навстречу.

На текущий момент «Барселона» занимает третье место в таблице Примеры.