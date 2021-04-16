Субисаретта: «Месси уже принял решение»

Бывший голкипер каталонской «Барселоны» Андони Субисаретта поделился мнением о будущем аргентинского форварда Лионеля Месси. Действующий контракт 33-летнего игрока с «сине-гранатовыми» истекает по окончании текущего сезона.

«Лео должен сам принять решение. Будет здорово, если он останется в «Барселоне». Если же он уйдет, то придется строить игру без него. На этом жизнь не заканчивается. Мне кажется, Месси уже принял решение», - приводит слова Субисаретты AS.

Лионель всю свою карьеру провел в каталонском гранде. Ранее СМИ сообщали об интересе к нападающему со стороны «Манчестер Сити» и «ПСЖ».