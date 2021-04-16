Субисаретта: «Месси уже принял решение»

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16 Апреля 2021, 09:26,
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Бывший голкипер каталонской «Барселоны» Андони Субисаретта поделился мнением о будущем аргентинского форварда Лионеля Месси. Действующий контракт 33-летнего игрока с «сине-гранатовыми» истекает по окончании текущего сезона.
«Лео должен сам принять решение. Будет здорово, если он останется в «Барселоне». Если же он уйдет, то придется строить игру без него. На этом жизнь не заканчивается. Мне кажется, Месси уже принял решение», - приводит слова Субисаретты AS.
Лионель всю свою карьеру провел в каталонском гранде. Ранее СМИ сообщали об интересе к нападающему со стороны «Манчестер Сити» и «ПСЖ».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Лионель Месси, Андони Субисаррета
Он имеет право уйти.... Это не будет предательство... Но в этом случае Барселона еще долго не будет Барселоной.... В этом виноват Бартомеу....
Для Барсы будет плюс если он уйдет, а если останется, то Барса дальше будет деградировать, как сборная Аргентины!
Неужжели Месси уйдет из Барсы, вот будет новость века...