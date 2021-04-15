Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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​Месси выставит на благотворительный аукцион бутсы, в которых он побил рекорд Пеле

15 Апреля 2021, 18:30,

В конце прошлого календарного года Лионель Месси побил рекорд легендарного Пеле по голам за один клуб. Бутсы, в которых Месси забил 644-й гол за «Барселону» в декабре, будут выставлены на благотворительный аукцион, сообщает ESPN. Вырученные средства пойдут на проект «Искусство и здоровье» Университетской клинике Vall d'Hebron, расположенной в Барселоне.

Добавим, что в сезоне 2020/2021 Лионель Месси провёл за «Барселону» двадцать девять игр в различных соревнованиях. В них звёздный аргентинец отметился двадцатью девятью забитыми мячами и тринадцатью результативными передачами на партнёров.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Лионель Месси
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Комментарии (1)
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Alex1972
15 Апреля 2021, 20:39

А кто-то в это время бросает повязки и майки... Тьфу на тебя, португальская прошмандовка.... Тебе до Месси, как до Марокко.... Хе-хе...

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