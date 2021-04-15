​Месси выставит на благотворительный аукцион бутсы, в которых он побил рекорд Пеле

В конце прошлого календарного года Лионель Месси побил рекорд легендарного Пеле по голам за один клуб. Бутсы, в которых Месси забил 644-й гол за «Барселону» в декабре, будут выставлены на благотворительный аукцион, сообщает ESPN. Вырученные средства пойдут на проект «Искусство и здоровье» Университетской клинике Vall d'Hebron, расположенной в Барселоне.

Добавим, что в сезоне 2020/2021 Лионель Месси провёл за «Барселону» двадцать девять игр в различных соревнованиях. В них звёздный аргентинец отметился двадцатью девятью забитыми мячами и тринадцатью результативными передачами на партнёров.