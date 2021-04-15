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​Черышев: «Я действительно страдал, пока был травмирован»

15 Апреля 2021, 16:27,

Российский хавбек «Валенсии» Денис Черышев рассказал о том, как восстанавливался после травмы на протяжении около двух месяцев.

«Я действительно страдал, пока был травмирован. Когда я приходил на «Месталью», то вёл себя как фанат – кричал на рефери, на соперников, на своих партнёров. Это действительно тяжело. Тебе хочется помочь, но ты можешь только поддерживать команду морально.

Что касается моей физической готовности, то мне ещё нужно время на адаптацию, но я чувствую себя всё лучше. Спасибо за доверие тренеру и команде», - приводятся слова Черышева на сайте «Валенсии».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Валенсия, Денис Черышев
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