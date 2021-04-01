Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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Названы сроки восстановления Рамоса

01 Апреля 2021, 16:39,

В первый день апреля «Реал» объявил о выявлении мышечной травмы у защитника Серхио Рамоса. Клуб по обыкновению не стал называть сроков отсутствия футболиста, зато это сделали журналисты. Хосе Луис Санчес написал в Twitter о том, что Рамос пропустит месяц. Это означает, что капитан «сливочных» не поможет команде в обоих четвертьфиналах Лиги чемпионов против «Ливерпуля» и в ряде игр чемпионата Испании, в частности в домашнем «эль класико» против «Барселоны».

В двадцати матчах нынешнего сезона за «Реал» во всех турнирах Серхио Рамос записал на свой счёт четыре гола и один результативный пас.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Серхио Рамос
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