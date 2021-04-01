Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Пике: «Поражение от «Ливерпуля» - одно из самых болезненных в карьере»

01 Апреля 2021, 13:33,

Защитник каталонской «Барселоны» Херард Пике вспомнил о самых тяжелых поражениях в своей карьере.

«В моей карьере были болезненные неудачи. Одна их главных произошла в противостоянии с «Ливерпулем». Было очень тяжело тогда. Думаю, мы в жизни чаще проигрываем, нежели побеждаем. Поражение - это часть жизни», - приводит слова испанского футболиста газета Marca.

Напомним, что «Барселона» уступила «Ливерпулю» в полуфинале Лиги чемпионов сезона-2018/2019. В первом матче каталонцы на своем поле уверенно победили (3:0), однако в ответной встрече на «Энфилде» потерпели сокрушительное поражение со счетом 0:4.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Херард Пике
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (3)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
1
Super fanat
01 Апреля 2021, 15:13

А ПСЖ как, не больно было? Или уже привыкли к унижениям?

0
Артур Измаилов
01 Апреля 2021, 15:27

С ПСЖ и Баварией не сопротивлялись, наобород, расслабились и получили удовольствие )))

1
ARTUR
01 Апреля 2021, 14:43

а то как опустила вас Бавария ??? почетно что ли ??

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Экс-игрок «Зенита» обыграл сборную России! Ранее Словакия не смогла справиться с Мальтой и Кипром
Экс-игрок «Зенита» обыграл сборную России! Ранее Словакия не смогла справиться с Мальтой и Кипром
Дубль Дзюбы и дебют Мухина: Россия обыграла Словению в Сочи, единолично возглавив группу отбора на ЧМ-2022
Дубль Дзюбы и дебют Мухина: Россия обыграла Словению в Сочи, единолично возглавив группу отбора на ЧМ-2022
​Сестра Роналду – о брошенной капитанской повязке: «Невероятная хладнокровность, каждый хотел бы бросить повязку арбитру в лицо»
​Сестра Роналду – о брошенной капитанской повязке: «Невероятная хладнокровность, каждый хотел бы бросить повязку арбитру в лицо»
Почему сборная России неожиданно проиграла в Словакии
Почему сборная России неожиданно проиграла в Словакии
​Мечта превратилась в кошмар: Переход в «Реал» сломал карьеру Азара
​Мечта превратилась в кошмар: Переход в «Реал» сломал карьеру Азара


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола