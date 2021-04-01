Пике: «Поражение от «Ливерпуля» - одно из самых болезненных в карьере»

Защитник каталонской «Барселоны» Херард Пике вспомнил о самых тяжелых поражениях в своей карьере.

«В моей карьере были болезненные неудачи. Одна их главных произошла в противостоянии с «Ливерпулем». Было очень тяжело тогда. Думаю, мы в жизни чаще проигрываем, нежели побеждаем. Поражение - это часть жизни», - приводит слова испанского футболиста газета Marca.

Напомним, что «Барселона» уступила «Ливерпулю» в полуфинале Лиги чемпионов сезона-2018/2019. В первом матче каталонцы на своем поле уверенно победили (3:0), однако в ответной встрече на «Энфилде» потерпели сокрушительное поражение со счетом 0:4.