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​Хави: «Лёв подошёл бы «Барселоне»

27 Марта 2021, 18:25,

После чемпионата Европы Йоахим Лёв покинет тренерский мостик сборной Германии. Об этом было объявлено несколько недель назад. Экс-игрок «Барселоны» Хави считает, что немецкий специалист подошёл бы для работы в «Барселоне».

«Лёв – шикарный тренер. Он всегда стремился к зрелищному, атакующему футболу, с помощью которого смог выиграть чемпионат мира. Благодаря Лёву в Германии изменилось понимание футбола. Оно напоминает мне то, что я помню по «Барселоне» и сборной Испании.

Лёв подошёл бы «Барселоне» из-за своего понимания игры и своей личности», - сказал Хави Suddeutsche Zeitung.

Напомним, что Йоахим Лёв работает в сборной Германии с 2006 года.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Йоахим Лёв, Хави Эрнандес
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Комментарии (1)
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Super fanat
27 Марта 2021, 19:36

Нет, без серьёзного клубного опыта работы ему там делать нечего. Да и простой в нём большой, с 2006 года. А Хави лучше подтягивать свои навыки и потренировать какую-то средненькую команду, чтобы однажды представить Барселону в качестве тренера...

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