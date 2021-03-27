​Хави: «Лёв подошёл бы «Барселоне»

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27 Марта 2021, 18:25,
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После чемпионата Европы Йоахим Лёв покинет тренерский мостик сборной Германии. Об этом было объявлено несколько недель назад. Экс-игрок «Барселоны» Хави считает, что немецкий специалист подошёл бы для работы в «Барселоне».
«Лёв – шикарный тренер. Он всегда стремился к зрелищному, атакующему футболу, с помощью которого смог выиграть чемпионат мира. Благодаря Лёву в Германии изменилось понимание футбола. Оно напоминает мне то, что я помню по «Барселоне» и сборной Испании.
Лёв подошёл бы «Барселоне» из-за своего понимания игры и своей личности», - сказал Хави Suddeutsche Zeitung.
Напомним, что Йоахим Лёв работает в сборной Германии с 2006 года.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Йоахим Лёв, Хави Эрнандес
Нет, без серьёзного клубного опыта работы ему там делать нечего. Да и простой в нём большой, с 2006 года. А Хави лучше подтягивать свои навыки и потренировать какую-то средненькую команду, чтобы однажды представить Барселону в качестве тренера...