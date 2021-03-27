«Бетис» и «Севилья» поборются за экс-игрока «Локомотива»

Португальский полузащитник Жоау Мариу, права на которого принадлежат миланскому «Интеру», имеет варианты продолжения карьеры в испанской Примере. Об этом сообщает Calciomercato.

Предложить контракт 28-летнему футболисту намерены «Бетис» и «Севилья». В настоящий момент Мариу выступает за лиссабонский «Спортинг» на правах аренды.

В текущем сезоне чемпионата Португалии Жоау провел 20 поединков, забил два мяча и сделал результативную передачу.

Напомним, что в сезоне-2019/2020 хавбек выступал на правах аренды за московский «Локомотив». Его контракт с миланским «Интером» рассчитан до середины 2022-го года.