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«Бетис» и «Севилья» поборются за экс-игрока «Локомотива»

27 Марта 2021, 11:09,

Португальский полузащитник Жоау Мариу, права на которого принадлежат миланскому «Интеру», имеет варианты продолжения карьеры в испанской Примере. Об этом сообщает Calciomercato.

Предложить контракт 28-летнему футболисту намерены «Бетис» и «Севилья». В настоящий момент Мариу выступает за лиссабонский «Спортинг» на правах аренды.

В текущем сезоне чемпионата Португалии Жоау провел 20 поединков, забил два мяча и сделал результативную передачу.

Напомним, что в сезоне-2019/2020 хавбек выступал на правах аренды за московский «Локомотив». Его контракт с миланским «Интером» рассчитан до середины 2022-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Севилья, Бетис, Жоау Мариу
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