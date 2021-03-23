Суарес сделал выбор между Мбаппе и Холанном

Центрфорвард мадридского «Атлетико» Луис Суарес высказался относительного молодых звезд мирового футбола - Эрлинге Холанне («Боруссия» Дортмунд) и Килиане Мбаппе («ПСЖ»).

«Эрлинг - невероятный нападающий, он находится в потрясающей форме. Он обладает серьезной физической мощью и является сейчас одной из сильнейших «девяток» мирового футбола.

Если выбирать между Холанном и Мбаппе, то я предпочту норвежца. Хотя стоит признать, что Килиан тоже играет на высочайшем уровне», - приводит слова уругвайца Football-Espana.

В этом сезоне Холанн забил 21 гол в 21 матче Бундеслиги, а Мбаппе отметился 20 голами в 25 играх Лиги 1.