«Каждый день - вечеринка»: Роналдиньо начал злоупотреблять алкоголем

Бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо, известный по выступлениям на клубном уровне за каталонскую «Барселону» и «Милан», начал много выпивать после ареста в Парагвае и смерти матери. Близкие бразильца обеспокоены его нынешним состоянием.

«У него каждый день - вечеринка. Утро Роналдиньо начинается с водки, виски или джина. Это все заканчивается только на следующий день. После смерти матери он начал очень много пить», - рассказал друг Роналдиньо в интервью изданию Extra.

Напомним, что бразилец объявил о завершении игровой карьеры в 2018-м году. В составе сборной Бразилии Роналдиньо провел 97 поединков, записав на свой счет 33 забитых мяча. Он является чемпионом мира 2002-го года.