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«Севилья» уверенно переиграла «Эльче»

17 Марта 2021, 23:11,

Только в середине марта «Севилья» и «Эльче» сумели провести отложенный матч ещё второго тура Ла Лиги.

Протокол игры  
Севилья 2:0 Эльче
(1:0) Эн-Несири Юссеф 43'    
(2:0) Васкес Франко 89'    
Буну Яссин Навас Хесус Кунде Жюль Серхи Гомес   10' Акунья Маркос   88' (Гомес Алехандро (   88') Ракитич Иван Гудель Неманья Торрес Оливер Сусо Хесус   78' (Рекик Карим (   78') Эн-Несири Юссеф   87' (Васкес Франко (   87') Оскар Родригес   39'   62' (Мунир Эль-Хаддади (   62' Де Йонг Люк   87')
Запасные: Ромеро Иван Эскудеро Серхио Диас Хавьер Ньяньон Жорис Вацлик Томаш
Бадия Эдгар Паласиос Элибельтон Кальво Даниэль Верду Гонсало Хосема   77' (Пьятти Пабло (   77') Фернандес Хосан   69' (Милья Пере (   69') Гутьеррес Хосе   84' (Родригес Виктор II (   84') Марконе Иван Фидель Чавес   77' (Мохика Хоан (   77'   78') Каррильо Гидо   69' (Моренте Тете (   69') Бое Лукас
Запасные: Луисми Луис Андреу Ллуис Сифу Диего Гонсалес VII Гассанига Пауло Мфулу Оменуке
17 марта. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).

Аутсайдер до конца претендовал на очки и имел шансы вырвать ничью в концовке, но все же уступил со счетом 0:2. При этом андалусийцы владели солидным преимуществом. Оскар Родригес не перебросил голкипера, Иван Ракитич упустил шанс, оказавшись сам перед голкипером, Юссеф Эн-Несири в выгодной ситуации просто не попал в угол. Туда же послал мяч Мунир эль-Хаддади, пробивая пяткой.

А голевыми были атаки «Севильи» в конце каждого тайма. После розыгрыша штрафного последовал идеальный навес на Эн-Несири, который головой пробил впритирку со штангой. Точку поставил Лукас Васкес, который получил мяч от Оливера Торреса, и пяткой пробил в цель.

«Севилья» закрепилась на четвертом месте с отставанием от «Реала» в три очка.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Севилья, Эльче
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