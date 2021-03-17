«Севилья» уверенно переиграла «Эльче»

Только в середине марта «Севилья» и «Эльче» сумели провести отложенный матч ещё второго тура Ла Лиги.

Аутсайдер до конца претендовал на очки и имел шансы вырвать ничью в концовке, но все же уступил со счетом 0:2. При этом андалусийцы владели солидным преимуществом. Оскар Родригес не перебросил голкипера, Иван Ракитич упустил шанс, оказавшись сам перед голкипером, Юссеф Эн-Несири в выгодной ситуации просто не попал в угол. Туда же послал мяч Мунир эль-Хаддади, пробивая пяткой.

А голевыми были атаки «Севильи» в конце каждого тайма. После розыгрыша штрафного последовал идеальный навес на Эн-Несири, который головой пробил впритирку со штангой. Точку поставил Лукас Васкес, который получил мяч от Оливера Торреса, и пяткой пробил в цель.

«Севилья» закрепилась на четвертом месте с отставанием от «Реала» в три очка.