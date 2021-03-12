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Стоичков: «Барселоне» нужно избавиться от Гризманна»

12 Марта 2021, 10:46,

Экс-нападающий сборной Болгарии и каталонской «Барселоны» Христо Стоичков раскритиковал французского форварда «сине-гранатовых» Антуана Гризманна.

«Каждый раз, когда он выходит на поле, «Барса» играет вдесятером. Если клуб хочет начать прогрессировать, то нужно избавиться от Гризманна. Я не понимаю, что этот футболист делает в «Барселоне», - приводит слова Стоичкова AS.

29-летний француз перешел в каталонский гранд из мадридского «Атлетико» летом 2019-го года. Сумма трансфера составила 120 миллионов евро. Контракт Антуана с «сине-гранатовыми» рассчитан до середины 2024-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Антуан Гризманн, Христо Стоичков
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