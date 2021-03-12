Стоичков: «Барселоне» нужно избавиться от Гризманна»

Экс-нападающий сборной Болгарии и каталонской «Барселоны» Христо Стоичков раскритиковал французского форварда «сине-гранатовых» Антуана Гризманна.

«Каждый раз, когда он выходит на поле, «Барса» играет вдесятером. Если клуб хочет начать прогрессировать, то нужно избавиться от Гризманна. Я не понимаю, что этот футболист делает в «Барселоне», - приводит слова Стоичкова AS.

29-летний француз перешел в каталонский гранд из мадридского «Атлетико» летом 2019-го года. Сумма трансфера составила 120 миллионов евро. Контракт Антуана с «сине-гранатовыми» рассчитан до середины 2024-го года.