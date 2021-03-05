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Бензема сыграет с «Атлетико» с первых минут

05 Марта 2021, 22:35,

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема восстановился от травмы.

Как сообщает DirectoGol, французский футболист начнёт встречу с мадридским «Атлетико» в стартовом составе. Отметим, что Бензема не выходил на поле с девятнадцатого февраля, у него были диагностированы проблемы с приводящей мышцей.

«Сливочные» сразятся с «Атлетико» уже в воскресенье, седьмого марта. Начало матча запланировано на 18:15 по московскому времени.

33-летний нападающий принял участие в двадцати одном матче «Реала» в нынешнем сезоне чемпионата Испании, забил двенадцать голов и отдал пять голевых передач.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Карим Бензема
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Комментарии (1)
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0
Скрипский Евгений
05 Марта 2021, 22:50

не повезло реалу

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