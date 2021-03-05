Бензема сыграет с «Атлетико» с первых минут

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема восстановился от травмы.

Как сообщает DirectoGol, французский футболист начнёт встречу с мадридским «Атлетико» в стартовом составе. Отметим, что Бензема не выходил на поле с девятнадцатого февраля, у него были диагностированы проблемы с приводящей мышцей.

«Сливочные» сразятся с «Атлетико» уже в воскресенье, седьмого марта. Начало матча запланировано на 18:15 по московскому времени.

33-летний нападающий принял участие в двадцати одном матче «Реала» в нынешнем сезоне чемпионата Испании, забил двенадцать голов и отдал пять голевых передач.