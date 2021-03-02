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​Азар не успевает восстановиться в срок

02 Марта 2021, 19:42,

Вингер «Реала» Эден Азар не успевает восстановиться в срок. В начале февраля испанские СМИ сообщали, что очередная мышечная травма оставит бельгийца вне игры на срок от трёх до четырёх недель. Прошёл месяц, а Азар так и не вернулся к тренировкам с командой на поле, сообщает AS. Вингер до сих пор работает в спортзале.

Из-за частых травм в этом сезоне Эден Азар провёл за «Реал» только тринадцать матчей в различных соревнованиях. В них бельгиец записал на свой счёт три забитых гола.

Эден Азар выступает за «Реал» с лета 2019 года после перехода из лондонского «Челси».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Эден Азар
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