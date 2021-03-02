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​Принц Джохора покупает «Валенсию»

02 Марта 2021, 16:16,

Принц Джохора договорился о покупке «Валенсии» у Питера Лима, сообщает A Punt. Ожидается, что работа с документами по этой сделке продолжится на следующей неделе.

«Я не тот человек, который придёт и изменит эмблему или традиции клуба. Я не бизнесмен, я принц. Деньги меня не мотивируют, меня мотивируют успехи. Я люблю футбол и испытываю к нему страсть», - приводит слова принца Marca.

Напомним, что фанаты «Валенсии» регулярно выступали с критикой в адрес нынешнего владельца клуба Питера Лима.

«Валенсия» занимает четырнадцатое место в турнирной таблице чемпионата Испании.  За «летучих мышей» выступает российский полузащитник Денис Черышев.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Валенсия
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