​Принц Джохора покупает «Валенсию»

Принц Джохора договорился о покупке «Валенсии» у Питера Лима, сообщает A Punt. Ожидается, что работа с документами по этой сделке продолжится на следующей неделе.

«Я не тот человек, который придёт и изменит эмблему или традиции клуба. Я не бизнесмен, я принц. Деньги меня не мотивируют, меня мотивируют успехи. Я люблю футбол и испытываю к нему страсть», - приводит слова принца Marca.

Напомним, что фанаты «Валенсии» регулярно выступали с критикой в адрес нынешнего владельца клуба Питера Лима.

«Валенсия» занимает четырнадцатое место в турнирной таблице чемпионата Испании. За «летучих мышей» выступает российский полузащитник Денис Черышев.