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​«Барселона» готова продать Гризманна за 60 млн евро

01 Марта 2021, 14:38,

«Барселона» готова продать нападающего Антуана Гризманна. Как сообщает OK Diario, каталонский клуб рассчитывает «отбить» хотя бы половину от затраченных на этот трансфер средств, то есть 60 миллионов евро.

Отмечается, что «Барселона» хотела продать Гризманна ещё зимой, но столкнулась с двумя проблемами – игрок держится за дорогой контракт, а многие клубы не могут позволить себе сделку такого масштаба.

По данным источника, за ситуацией Антуана Гризманна на «Камп Ноу» следят «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».

В 35 матчах нынешнего сезона Антуан Гризманн забил двенадцать голов и отдал десять голевых передач.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Антуан Гризманн, Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (2)
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ARTUR
01 Марта 2021, 16:20

ну и бобло там крутится , вопрос откуда он берется ??? задавали ли себе этот вопрос , те кто писается кипятком доказывая что выжны трофеи ))) трибуны пусты , половина трансляций проходит мимо кассы , вот откуда это просто сушедшее бабло , даже наверное торговля оружием не приносит столько доходов как темные делишки в спорте , какие вот 60 дямов ?? кому ?? за кого ??

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mansur005
01 Марта 2021, 15:22

дороговато же)

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