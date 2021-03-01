​«Барселона» готова продать Гризманна за 60 млн евро

«Барселона» готова продать нападающего Антуана Гризманна. Как сообщает OK Diario, каталонский клуб рассчитывает «отбить» хотя бы половину от затраченных на этот трансфер средств, то есть 60 миллионов евро.

Отмечается, что «Барселона» хотела продать Гризманна ещё зимой, но столкнулась с двумя проблемами – игрок держится за дорогой контракт, а многие клубы не могут позволить себе сделку такого масштаба.

По данным источника, за ситуацией Антуана Гризманна на «Камп Ноу» следят «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».

В 35 матчах нынешнего сезона Антуан Гризманн забил двенадцать голов и отдал десять голевых передач.