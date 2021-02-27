«Реал» рассмотрит предложения по трансферу Варана

Мадридский «Реал» может расстаться с центральным защитником Рафаэлем Вараном в летнее трансферное окно, об этом информирует AS.

Согласно данным источника, руководство «королевского» клуба намерено продать француза, поскольку игрок не соглашается на новый контракт. Действующий договор между сторонами рассчитан до середины 2022-го года.

Ранее стало известно, что в трансфере Варана заинтересованы сразу несколько топ-клубов. Речь идет о «Челси», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и «Ювентусе».

В текущем сезоне чемпионата Испании Варан сыграл 23 матча, отметившись двумя голами. В составе «Реала» он выступает с 2011-го года.