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Начо: «Реал» хотел забить «Аталанте» больше голов»

25 Февраля 2021, 10:34,

Защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес прокомментировал победу над «Аталантой» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. «Сливочные» выиграли со счетом 1:0. Гол забил Ферлан Менди. С 17-й минуты итальянцы играли в меньшинстве после удаления Ремо Фройлера.

«Реал» забил и не пропустил, это хороший результат. Хочу отдать должное всем парням за работу. Хотя, признаться честно, хотелось забить больше голов», - цитирует Фернандеса официальный сайт УЕФА.

Ответная встреча между «Реалом» и «Аталантой» состоится во вторник, 16-го марта, в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Аталанта, Начо Фернандес
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