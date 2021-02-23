​«Выходи за меня!»: На матче «Реала» девушке сделали предложение на русском языке

|
23 Февраля 2021, 19:41,
|
|
Канал «Мутко против» в Telegram обратил внимание на весьма необычный баннер, который появился на матче чемпионата Испании между «Реалом» и «Вальядолидом» в субботу вечером. Неизвестный смог сделать девушке предложение руки и сердце на русском языке. Оно появилось на рекламном щите около футбольного поля.
«Аня! Выходи за меня!» - такое сообщение могли наблюдать зрители во время трансляции указанного матча испанского чемпионата.
Напомним, «Реал» обыграл на выезде «Вальядолид» с минимальным счётом 1:0 и сократил отставание от лидирующих в Примере соседей из «Атлетико».
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Реал Мадрид