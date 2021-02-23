Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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Суарес: «Куман сказал, что доволен моим решением покинуть «Барселону»

23 Февраля 2021, 08:42,

Бывший форвард «Барселоны» Луис Суарес, ныне выступающий за мадридский «Атлетико», высказался о своем уходе из каталонского гранда.

«Я скучаю по Месси. Лионель является моим хорошим другом. Мне не хватает его. Куман? Думаю, он точно не скучает по мне. Рональд сказал, что доволен моим решением покинуть команду», - передает слова уругвайского бомбардира France Football.

Напомним, что 34-летний уругвайский нападающий выступал в составе «сине-гранатовых» с 2014-го по 2020-й год. В сентябре прошлого года Луис пополнил ряды «Атлетико».

В текущем сезоне Примеры Суарес провел 20 поединков, отметившись 16 забитыми мячами и двумя голевыми передачами.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Луис Суарес, Рональд Куман
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