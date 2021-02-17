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​«Реал» просит Мбаппе подождать один год

17 Февраля 2021, 18:28,

«Реал» по-прежнему заинтересован в подписании нападающего Килиана Мбаппе. Как сообщает ABC, в мадридском клубе считают, что заполучить Мбаппе ближайшим летом будет невозможно из-за высокой цены трансфера и зарплаты игрока. «Сливочные» попросили Килиана подождать один год, чтобы они могли заполучить его бесплатно.

Действующий контракт Килиана Мбаппе рассчитан до конца июня 2022 года. Не так давно форвард рассказывал, что не хочет оказаться в ситуации, когда он продлит контракт с «ПСЖ», а через год захочет уйти в другой клуб. Мбаппе намерен принять взвешенное решение по поводу своего будущего.  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, ПСЖ, Килиан Мбаппе, Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (3)
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0
Misha_diablo_football
17 Февраля 2021, 18:31

Лето 21 года самое время определится, не надо пускать сопли как это делала путалонская девка а надо действовать как настоящий мужик показывая свой характер, за год до расторжения контракта цена не будет такой высокой....

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типафутбольныйаналитик
17 Февраля 2021, 19:14

Ему нужно перехожить в Барселону. С ПСЖ ему не видать ЛЧ как и с Реалом.

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Misha_diablo_football
17 Февраля 2021, 19:42

А с нынешней Барселоной по мне так вообще ничего не светит - кромешная тьма. Лучший вариант Ливерпуль вместо Мане или Салаха, огненная будет (трио) атака...

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