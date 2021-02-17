​«Реал» просит Мбаппе подождать один год

«Реал» по-прежнему заинтересован в подписании нападающего Килиана Мбаппе. Как сообщает ABC, в мадридском клубе считают, что заполучить Мбаппе ближайшим летом будет невозможно из-за высокой цены трансфера и зарплаты игрока. «Сливочные» попросили Килиана подождать один год, чтобы они могли заполучить его бесплатно.

Действующий контракт Килиана Мбаппе рассчитан до конца июня 2022 года. Не так давно форвард рассказывал, что не хочет оказаться в ситуации, когда он продлит контракт с «ПСЖ», а через год захочет уйти в другой клуб. Мбаппе намерен принять взвешенное решение по поводу своего будущего.