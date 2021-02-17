Лапорта: «Сделаю всё, чтобы сохранить Месси в «Барселоне»

Жоан Ларорта, который является кандидатом на пост президента каталонской «Барселоны», ответил на вопрос о будущем 33-летнего аргентинского нападающего Лионеля Месси.

«Лео - победитель по жизни, он хочет выигрывать трофеи с «Барселоной». Я приложу все усилия, чтобы сохранить Месси в команде. Мы сделаем ему хорошее предложение, хотя деньги не гарантируют титулы. Лионель бесценен для нашего клуба», - приводит слова Лапорты Sky Sports.

Действующий контракт Месси с «сине-гранатовыми» истекает летом 2021-го года. Подписать аргентинского форварда хотят «Манчестер Сити» и «ПСЖ».