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Лапорта: «Сделаю всё, чтобы сохранить Месси в «Барселоне»

17 Февраля 2021, 13:31,

Жоан Ларорта, который является кандидатом на пост президента каталонской «Барселоны», ответил на вопрос о будущем 33-летнего аргентинского нападающего Лионеля Месси.

«Лео - победитель по жизни, он хочет выигрывать трофеи с «Барселоной». Я приложу все усилия, чтобы сохранить Месси в команде. Мы сделаем ему хорошее предложение, хотя деньги не гарантируют титулы. Лионель бесценен для нашего клуба», - приводит слова Лапорты Sky Sports.

Действующий контракт Месси с «сине-гранатовыми» истекает летом 2021-го года. Подписать аргентинского форварда хотят «Манчестер Сити» и «ПСЖ».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Лионель Месси, Жоан Лапорта
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