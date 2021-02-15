Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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Пьянич: «Не знаю, почему мало играю в «Барселоне»

15 Февраля 2021, 09:45,

Боснийский хавбек Миралем Пьянич, перебравшийся в каталонскую «Барселону» из туринского «Ювентуса» летом 2020-го года, высказался относительно своей игровой практики в стане «сине-гранатовых».

«Не знаю, почему я не получаю много игрового времени. Точные причины мне неизвестны. Буду продолжать работать и доказывать. Я всегда уважаю тренерские решения, даже если не согласен с ними. Мне бы хотелось оставить свой след в «Барселоне», - передает слова полузащитника Telefoot.

В текущем сезоне Пьянич принял участие в 15 поединках Примеры, не отметившись результативными действиями.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Миралем Пьянич
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