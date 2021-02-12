Кафу: «ПСЖ» - богатый клуб, который может подписать Месси»

Экс-защитник «Ромы», «Милана» и сборной Бразилии Кафу оценил вероятность трансфера нападающего каталонской «Барселоны» Лионеля Месси во французский «ПСЖ».

«Вполне возможно, что Лео присоединится к парижскому клубу. «ПСЖ» обладает большими деньгами, они хотят выиграть Лигу чемпионов. Если парижанам удастся сформировать три Мбаппе-Неймар-Месси, защитникам придется очень несладко», - передает слова бразильца Cadena Ser.

Напомним, что контракт Месси с «сине-гранатовыми» истекает летом 2021-го года. Главным претендентами на 33-летнего форварда считаются «ПСЖ» и «Манчестер Сити».