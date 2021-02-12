Кафу: «ПСЖ» - богатый клуб, который может подписать Месси»

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12 Февраля 2021, 12:57,
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Экс-защитник «Ромы», «Милана» и сборной Бразилии Кафу оценил вероятность трансфера нападающего каталонской «Барселоны» Лионеля Месси во французский «ПСЖ».
«Вполне возможно, что Лео присоединится к парижскому клубу. «ПСЖ» обладает большими деньгами, они хотят выиграть Лигу чемпионов. Если парижанам удастся сформировать три Мбаппе-Неймар-Месси, защитникам придется очень несладко», - передает слова бразильца Cadena Ser.
Напомним, что контракт Месси с «сине-гранатовыми» истекает летом 2021-го года. Главным претендентами на 33-летнего форварда считаются «ПСЖ» и «Манчестер Сити».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: ПСЖ, Лионель Месси, Кафу
ты клоун ерунду не неси эти пешеходы имено.Месси дрюкал и сливочный шлак и всю ЛА лигу.а ты кто по жизни бегунок маши.
Отличное трио нападающих, но на деле три пешехода для Парижа не многовато ли...