Эррера не думает, что «ПСЖ» может позволить себе Месси

Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера высказался по поводу возможного перехода в клуб Лионеля Месси. Как известно, аргентинец может оказаться в статусе свободного агента летом.

«Месси, Неймар и Мбаппе вместе? Я не знаю, как это будет работать в рамках финансового fair play. Я не думаю, что это возможно.

Я уважаю «Барселону», их тренера и Месси, поэтому не собираюсь вдаваться в подробности», - высказался Эррера для El Larguero.

Напомним, ранее спортивный директор «ПСЖ» Леонардо подтверждал интерес клуба к Лионелю Месси, заявив, что игроки такого калибра всегда будут на карандаше парижан.