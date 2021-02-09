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Эррера не думает, что «ПСЖ» может позволить себе Месси

09 Февраля 2021, 14:43,

Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера высказался по поводу возможного перехода в клуб Лионеля Месси. Как известно, аргентинец может оказаться в статусе свободного агента летом.

«Месси, Неймар и Мбаппе вместе? Я не знаю, как это будет работать в рамках финансового fair play. Я не думаю, что это возможно.

Я уважаю «Барселону», их тренера и Месси, поэтому не собираюсь вдаваться в подробности», - высказался Эррера для El Larguero.

Напомним, ранее спортивный директор «ПСЖ» Леонардо подтверждал интерес клуба к Лионелю Месси, заявив, что игроки такого калибра всегда будут на карандаше парижан.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, ПСЖ, Лионель Месси, Андер Эррера
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Комментарии (2)
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kalibr
09 Февраля 2021, 15:11

Тоже не верится, т.к. контракт у него жирный жир по недавней инфе, думаю вряд ли ПСЖ захочет платить уже задепресневелому аргу по 50-70 лям за сезон.

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Misha_diablo_football
09 Февраля 2021, 14:57

Я уважаю «Барселону», их (президента)тренера-Месси, но ПСЖ не может себе позволить заманить к себе человека такого калибра...

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