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Зидан: «Эдегор мог бы биться за место в основном составе, но решил уйти»

05 Февраля 2021, 20:48,

Global Look Press

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал переход Мартина Эдегора в «Арсенал» на правах аренды.

«Он ушёл, потому что хотел играть. Мы общались с ним два или три раза. Если игрок хочет выходить на поле и имеет возможность делать это в другом клубе, то он уходит. Конечно, Мартин мог остаться, биться за место в основе и сохранять спокойствие, потому что впереди длинный сезон, но он захотел уйти. Это его решение», - цитирует французского специалиста ESPN.

Напомним, что аренда Эдегора рассчитана до конца сезона, он уже успел дебютировать за лондонский клуб, проведя на поле всего лишь семь минут.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Зинедин Зидан, Мартин Эдегор
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