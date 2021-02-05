Зидан: «Эдегор мог бы биться за место в основном составе, но решил уйти»

|
05 Февраля 2021, 20:48,
|
|
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал переход Мартина Эдегора в «Арсенал» на правах аренды.
«Он ушёл, потому что хотел играть. Мы общались с ним два или три раза. Если игрок хочет выходить на поле и имеет возможность делать это в другом клубе, то он уходит. Конечно, Мартин мог остаться, биться за место в основе и сохранять спокойствие, потому что впереди длинный сезон, но он захотел уйти. Это его решение», - цитирует французского специалиста ESPN.
Напомним, что аренда Эдегора рассчитана до конца сезона, он уже успел дебютировать за лондонский клуб, проведя на поле всего лишь семь минут.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Зинедин Зидан, Мартин Эдегор