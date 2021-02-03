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Ленгле может пропустить ближайшие матчи «Барселоны»

03 Февраля 2021, 23:56,

Global Look Press

Защитник «Барселоны» Клеман Ленгле может пропустить ближайшие матчи.

Как сообщает журналист Санти Овалле в «Твиттере», французский защитник испытывает дискомфорт в колене, до недавнего времени это не мешало футболисту выходить на поле в случае необходимости, но в последние дни ситуация ухудшилась.

25-летний Ленгеле сыграл двадцать семь матчей за «Барселону» во всех турнирах нынешнего сезона и отметился одним забитым голом. Напомним, что Клеман перешёл в стан каталонского клуба в 2018 году из «Севильи».

После двадцати туров «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Клеман Ленгле
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