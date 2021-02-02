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«Ницца» арендовала защитника «Барселоны» Тодибо

02 Февраля 2021, 00:45,

Global Look Press

«Ницца» арендовала защитника «Барселоны» Жан-Клера Тодибо.

Как сообщает пресс-служба «каталонцев», аренда рассчитана до конца нынешнего сезона. Французский клуб оставляет за собой право выкупить футболиста за 8,5 миллионов евро, а ещё 7 миллионов «Ницца» может выплатить в качестве бонусов.

21-летний француз первую часть сезона провёл в аренде в «Бенфике», за которую он сыграл всего лишь два матча.

Тодибо перешёл в «Барселону» в январе 2019 года из «Тулузы», сумма трансфера составила порядка одного миллиона евро. Контракт защитника с каталонцами рассчитан до 30 июня 2023 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Ницца, Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2021, Жан-Клер Тодибо
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
02 Февраля 2021, 01:03

Круговорот трансферов Барселоны в природе... Жду, когда Браутвейт приземлится в каком-то дне, хотя по иронии судьбы он может остаться и в Барсе.

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