«Ницца» арендовала защитника «Барселоны» Тодибо

«Ницца» арендовала защитника «Барселоны» Жан-Клера Тодибо.

Как сообщает пресс-служба «каталонцев», аренда рассчитана до конца нынешнего сезона. Французский клуб оставляет за собой право выкупить футболиста за 8,5 миллионов евро, а ещё 7 миллионов «Ницца» может выплатить в качестве бонусов.

21-летний француз первую часть сезона провёл в аренде в «Бенфике», за которую он сыграл всего лишь два матча.

Тодибо перешёл в «Барселону» в январе 2019 года из «Тулузы», сумма трансфера составила порядка одного миллиона евро. Контракт защитника с каталонцами рассчитан до 30 июня 2023 года.