«Ницца» арендовала защитника «Барселоны» Тодибо

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02 Февраля 2021, 00:45,
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«Ницца» арендовала защитника «Барселоны» Жан-Клера Тодибо.
Как сообщает пресс-служба «каталонцев», аренда рассчитана до конца нынешнего сезона. Французский клуб оставляет за собой право выкупить футболиста за 8,5 миллионов евро, а ещё 7 миллионов «Ницца» может выплатить в качестве бонусов.
21-летний француз первую часть сезона провёл в аренде в «Бенфике», за которую он сыграл всего лишь два матча.
Тодибо перешёл в «Барселону» в январе 2019 года из «Тулузы», сумма трансфера составила порядка одного миллиона евро. Контракт защитника с каталонцами рассчитан до 30 июня 2023 года.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Барселона, Ницца, Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2021, Жан-Клер Тодибо
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