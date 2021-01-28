«Реал Сосьедад» может подписать Гуаиту

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28 Января 2021, 23:47,
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Голкипер «Кристал Пэлас» Висенте Гуаита может перейти в «Реал Сосьедад», сообщает Mundo Deportivo.
Руководство испанского клуба обеспокоено травмой своего вратаря Мигеля Мойи и планирует подписать Гуаиту либо этой зимой, либо летом после того, как 30 июня у него закончится контракт с «Кристал Пэлас», и испанца можно будет заполучить уже как свободного агента.
В текущем сезоне Висенте провёл за «Кристал Пэлас» 20 игр в английской Премьер-лиге и пропустил 36 мячей. Клуб находится на 14-м месте в АПЛ, и оторвался от зоны вылета на десять очков (с учётом того, что у «Фулхэма» есть игра в запасе).
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Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
|Теги: Реал Сосьедад, Кристал Пэлас, Висенте Гуаита