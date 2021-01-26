425 миллионов евро на ветер: На кого «Реал» потратил сумасшедшие деньги

В Испании недавно писали о том, что «Реал» за последние три сезона потратил огромные деньги на усиление состава, но основными стали лишь несколько из приобретённых футболистов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» присматривается к трансферам «Реала» с лета 2018 года и пытается понять, насколько они были успешными. Чтобы более объективно оценить ситуацию, мы не будем брать в расчёт молодых игроков на перспективу, за которых было заплачено менее пяти миллионов евро, а также тех, кто перебрался в мадридский клуб бесплатно. Наша задача - оценить непосредственно финансовые вложения «сливочных» в новичков. С ценами, как обычно, нам поможет авторитетный портал transfermarkt.

Самым дорогим новичком «Реала» летом 2018-го года стал Винисиус Жуниор, за которого было заплачено 45 миллионов евро. За два с половиной года в мадридском клуба бразилец так и не раскрыл свой талант и не стал игроком основного состава. С одной стороны, Винисиусу только двадцать, но с другой стороны есть Килиан Мбаппе, который вышел на высокий уровень даже в более молодом возрасте. Поговаривают, что Винисиус может стать частью сделки «Реала» по приобретению Мбаппе у «ПСЖ».

А вот 35 миллионов евро, которые мадридский клуб заплатил «Челси» за Тибо Куртуа, можно назвать хорошим вложением. Бельгиец начал в Мадриде в качестве запасного вратаря, но очень быстро отвоевал пост номер один у Кейлора Наваса, вынудив последнего отправиться в «ПСЖ».

30 миллионов евро тем летом «Реал» заплатил за Альваро Одриосолу. В первом своём сезоне в Мадриде защитник получал хоть какое-то игровое время, когда не был травмирован. Затем он стал твёрдым игроком запаса. Запасным Альваро был даже в «Баварии» во второй части прошлого сезона, где играл на правах аренды. Что до текущего сезона, то Одриосола принял участие только в трёх матчах «сливочных».

За 21,5 миллиона евро мадридский клуб приобрёл у «Лиона» Мариано Диаса. Сначала он взял седьмой номер, но через год отдал эту красивую цифру Эдену Азару. За два с половиной года Диас провёл больше игр за молодёжные команды «сливочных», чем за основу. При этом нападающему уже двадцать семь лет.

Посреди сезона 2018/2019 «Реал» вложил 17 миллионов евро в переход Браима Диаса из «Манчестер Сити». Зарекомендовать себя в мадридском клубе полузащитнику пока не удалось – он провёл за «сливочных» только двадцать один матч. В настоящий момент 21-летний Диас выступает на правах аренды за «Милан», где получает игровое время и обрастает мышцами.

Ещё 8,5 миллиона евро тем летом «Реал» потратил на украинского вратаря Андрея Лунина. Этот трансфер пока что сложно оценивать. С учётом не такой большой суммы и того факта, что Лунин стал вторым вратарём «сливочных» после трёх поездок по арендам, провальной эту сделку назвать нельзя.

А теперь переходим к лету 2019 года, которое «Реал» провёл более чем активно. Главная покупка того времени – Эден Азар. За бельгийского вингера мадридский клуб заплатил «Челси» 115 миллионов евро. Примерив футболку «Реала», Азар исполнил мечту своего детства, но ожиданий не оправдал. По крайней мере, пока что. Эден должен был восполнить потерю Криштиану Роналду, случившуюся годом ранее, однако футболист стал сталкиваться с трудностями. Сначала это был лишний вес, затем – частые травмы. За полтора года в «Реале» Азар сыграл лишь в тридцати четырёх играх и оформил одиннадцать результативных действий (4+7).

Большие надежды в Мадриде возлагали и на Луку Йовича. За игрока, который провёл два ударных сезона в «Айнтрахте», «Реал» заплатил 63 миллиона евро. Однако в стане «сливочных» у серба дела не пошли. Когда он получал шанс и выходил на поле, то не был эффективен. Плюс у игрока были проблемы за пределами поля. В тридцати двух играх за «Реал» Йович забил только дважды. Почти две недели назад Лука вернулся в «Айнтрахт» в аренду и уже успел забить три раза – больше, чем за полтора года в Мадриде.

50 миллионов евро полтора года назад «Реал» заплатил «Порту» за Эдера Милитао. Пожалуй, это чересчур высокая сумма для футболиста скамейки запасных. Всего за «сливочных» бразильский защитник провёл только двадцать пять матчей. Выиграть конкуренцию у Рафаэля Варана и тем более Серхио Рамоса Милитао не удаётся.

А вот 48 миллионов евро, затраченные тем летом за Ферлана Менди, себя оправдывают. Француз стал основным левым защитником «Реала», потеснив на этой позиции не кого-нибудь, а виртуоза Марсело.

45 миллионов евро «сливочные» вложили в юного бразильского вингера Родриго. В начале января ему исполнилось двадцать лет, у футболиста ещё всё впереди, но пока что стать игроком основного состава ему не удалось. Когда Родриго выходил на поле, то особенно не блистал, о чём говорят только восемь голов и девять результативных передач за полтора года. В нынешнем сезоне Ла Лиги у бразильца лишь четыре ассиста в активе.

Ещё одного молодого бразильца - Рейньера - «Реал» подписал в январе прошлого года за 30 миллионов евро. Это игрок 2002 года рождения, игрок на перспективу. В первой команде «сливочных» он пока так и не дебютировал. В августе прошлого года Рейньер отправился в аренду в дортмундскую «Боруссию» сразу на два сезона. На сегодняшний день бразилец провёл за дортмундцев только восемь игр. Результативными действиями атакующий хавбек не отмечался. Перспективы Рейньера пока оценить сложно.

А вот прошлым летом «Реал» никого не купил. Мадридский клуб обошёлся без летних подписаний впервые за 40 лет. Наверняка «сливочные» готовятся выйти на рынок будущим летом, но с учётом приведённых выше примеров им нужно распоряжаться деньгами более грамотно. Из футболистов, купленных «Реалом» за три последних года, по-настоящему заиграли лишь двое – Тибо Куртуа да Ферлан Менди. На тех, кто не заиграл «сливочные» потратили аж 425 миллионов евро. Возможно, кто-то ещё раскроется, особенно когда речь идёт о молодых игроках, но в условиях пандемии «сливочные» вряд ли смогут позволить себе тратить большие деньги лишь на перспективу. Придётся выбирать более тщательно.