Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Симеоне: «После телефонного разговора с Суаресом понял, что он даёт команде на поле»

24 Января 2021, 13:47,

Global Look Press

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне доволен формой нападающего Луиса Суареса. В четырнадцати матчах Ла Лиги в этом сезоне уругваец забил 11 голов. Он делит второе место в гонке бомбардиров с Лионелем Месси. При этом со средним показателем в 0,79 гола за игру Суарес является лучшим игроком чемпионата Испании из тех, кто сыграл хотя бы дважды.

«Когда я поговорил с Суаресом по телефону, я понял, что он даёт команде на поле: много желания и энергии. Команда помогает ему проявить себя с лучшей стороны, а именно забивать голы. Это отличало его на протяжении всей карьеры», - сказал Симеоне на пресс-конференции.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Атлетико Мадрид, Луис Суарес, Диего Симеоне
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
1
Super fanat
24 Января 2021, 14:10

Получается, хороший обмен между Барселоной и Атлетико произошёл. Одни взяли Гризманна, вторые - Суареса. Результаты можем видеть сами.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Интер» больно ударил по чемпионским амбициям «Ювентуса»
«Интер» больно ударил по чемпионским амбициям «Ювентуса»
Месси грозит длительная дисквалификация за удаление в финале Суперкубка Испании
Месси грозит длительная дисквалификация за удаление в финале Суперкубка Испании
«Барселона» проиграла Суперкубок Испании, Месси был удалён с поля
«Барселона» проиграла Суперкубок Испании, Месси был удалён с поля
Снова пресная ничья лидеров АПЛ: «Манчестер Юнайтед» отправил «Ливерпуль» на третью строчку
Снова пресная ничья лидеров АПЛ: «Манчестер Юнайтед» отправил «Ливерпуль» на третью строчку
«Барселона» рисковала вылететь из Кубка Испании, но в овертайме дожала «Корнелью»
«Барселона» рисковала вылететь из Кубка Испании, но в овертайме дожала «Корнелью»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола