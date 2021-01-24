​Симеоне: «После телефонного разговора с Суаресом понял, что он даёт команде на поле»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне доволен формой нападающего Луиса Суареса. В четырнадцати матчах Ла Лиги в этом сезоне уругваец забил 11 голов. Он делит второе место в гонке бомбардиров с Лионелем Месси. При этом со средним показателем в 0,79 гола за игру Суарес является лучшим игроком чемпионата Испании из тех, кто сыграл хотя бы дважды.

«Когда я поговорил с Суаресом по телефону, я понял, что он даёт команде на поле: много желания и энергии. Команда помогает ему проявить себя с лучшей стороны, а именно забивать голы. Это отличало его на протяжении всей карьеры», - сказал Симеоне на пресс-конференции.