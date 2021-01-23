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​«Реал»: «У нас нет конфликта с «Интером»

23 Января 2021, 17:08,

Depositphotos

«Реал» посредством своего официального сайта сделал заявление касательно слухов о конфликте с «Интером». На страницах Corriere dello Sport появилась информация о том, что мадридский клуб обеспокоен финансовой ситуацией миланцев и потребовал от них гарантий выплат по трансферу Ашрафа Хакими. Ранее сообщалось, что «Интер» попросил «Реал» отложить первый транш по этой сделке на весну.

В заявлении на сайте «Реала» опубликованная информация называется ложной.

«Реал» никогда не требовал гарантий, как указано в публикации. Условия перехода игрока в «Интер» сформулированы в рамках обычных договорных отношений между футбольными клубами. С «Интером» «Реал» всегда поддерживал и продолжает поддерживать прекрасные отношения, как с историческим клубом и другом», - говорится в сообщении «сливочных».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Интер Милан, Ашраф Хакими
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Комментарии (1)
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23 Января 2021, 18:02

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