​«Реал»: «У нас нет конфликта с «Интером»

«Реал» посредством своего официального сайта сделал заявление касательно слухов о конфликте с «Интером». На страницах Corriere dello Sport появилась информация о том, что мадридский клуб обеспокоен финансовой ситуацией миланцев и потребовал от них гарантий выплат по трансферу Ашрафа Хакими. Ранее сообщалось, что «Интер» попросил «Реал» отложить первый транш по этой сделке на весну.

В заявлении на сайте «Реала» опубликованная информация называется ложной.

«Реал» никогда не требовал гарантий, как указано в публикации. Условия перехода игрока в «Интер» сформулированы в рамках обычных договорных отношений между футбольными клубами. С «Интером» «Реал» всегда поддерживал и продолжает поддерживать прекрасные отношения, как с историческим клубом и другом», - говорится в сообщении «сливочных».