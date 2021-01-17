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​«Реал» готов предложить Рамосу контракт со снижением зарплаты

17 Января 2021, 11:23,

Global Look Press

«Реал» до сих пор не договорился с защитником Серхио Рамосом о продлении контракта, что провоцирует различного рода слухи. Как сообщает ABC, «сливочные» хотят подписать с Рамосом годичный контракт. При этом зарплата игрока должна снизиться на 10% - с 12 до 10,8 миллиона евро за сезон.

Рамос же настаивает на контракте сроком на два года с той же самой зарплатой в 12 миллионов евро.

Тридцатичетырёхлетний Рамос выступает за «Реал» с 2005 года после перехода из «Севильи». В 668 матчах за мадридский клуб во всех соревнованиях защитник записал на свой счёт ровно 100 голов и 40 голевых передач.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Серхио Рамос
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