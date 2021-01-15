Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может пропустить матч за Суперкубок Испании против «Атлетика».

Как сообщает Marca, аргентинский футболист пропустил сегодняшнюю тренировку. Решение об участии Месси в матче против «Атлетика» будет принято завтра, 16 января.

Напомним, что у Лионеля легкая травма мышцы левого бедра.

Матч между «Барселоной» и «Атлетиком» состоится в воскресенье, 17 января, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 23:00 по московскому времени.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Месси сыграл семнадцать матчей за «Барселону», забил одиннадцать голов и отдал четыре голевые передачи.