Дембеле: «Симеоне - лучший тренер в мире»

Новоиспеченный форвард мадридского «Атлетико» Мусса Дембеле поделился мнением о главном тренере команды Диего Симеоне.

«Симеоне - лучший тренер в мире. Я очень рад перейти в «Атлетико» и поработать с таким специалистом. Диего показывает отличные результаты каждый год. Могу говорить о нем исключительно в положительном ключе», - передает слова французского нападающего газета Marca.

Дембеле перебрался в стан «матрасников» на правах аренды за 1,5 миллиона евро. В контракте прописан пункт о выкупе игрока за 33,5 миллиона евро.

В данный момент «Атлетико» лидирует в Примере, опережая идущий вторым «Реал» на четыре очка.