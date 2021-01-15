Дембеле: «Симеоне - лучший тренер в мире»

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15 Января 2021, 12:10,
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Новоиспеченный форвард мадридского «Атлетико» Мусса Дембеле поделился мнением о главном тренере команды Диего Симеоне.
«Симеоне - лучший тренер в мире. Я очень рад перейти в «Атлетико» и поработать с таким специалистом. Диего показывает отличные результаты каждый год. Могу говорить о нем исключительно в положительном ключе», - передает слова французского нападающего газета Marca.
Дембеле перебрался в стан «матрасников» на правах аренды за 1,5 миллиона евро. В контракте прописан пункт о выкупе игрока за 33,5 миллиона евро.
В данный момент «Атлетико» лидирует в Примере, опережая идущий вторым «Реал» на четыре очка.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Диего Симеоне, Мусса Дембеле