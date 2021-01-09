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Хет-трик Эн-Несири позволил «Севилье» обыграть «Реал Сосьедад»

09 Января 2021, 17:52,

Global Look Press

«Реал Сосьедад» стал первой командой Ла Лиги, которая завершила первый круг чемпионата Испании. В гостях у «Севильи» баски уже к седьмой минуте дважды пропустили от Юссефа Эн-Несири, но к 14-й восстановили паритет сил. «Севилья» была сильнее во втором тайме, в самом его начале Эн-Несири забил снова, и команда Хулена Лопетеги победила (3:2), набрала 30 очков и настигла в таблице сегодняшнего соперника.

Протокол игры  
Севилья 3:2 Реал Сосьедад
(1:0) Эн-Несири Юссеф 4'    
    5' Карлос Диего Сантос (1:1)
(2:1) Эн-Несири Юссеф 7'    
    14' Исак Александр (2:2)
(3:2) Эн-Несири Юссеф 46'    
Буну Яссин Навас Хесус   70' (Видаль Алеш (   70') Кунде Жюль Карлос Диего Сантос Акунья Маркос Хордан Хоан Фернандо Режес Ракитич Иван   85' (Оскар Родригес (   85') Сусо Хесус   84' (Мунир Эль-Хаддади (   84') Эн-Несири Юссеф   89' (Васкес Франко (   89') Окампос Лукас   89' (Де Йонг Люк (   89')
Запасные: Идрисси Уссама Торрес Оливер Гудель Неманья Диас Хавьер Рекик Карим Серхи Гомес Пастор Альфонсо
Ремиро Алехандро Горосабел Андони Субельдия Игор Модибо Саньян   39'   46' (Ле Норман Робен (   46') Муньос Айхен   34' Гуриди Хон   43'   56' (Барренечеа Андер (   56') Субименди Мартин Мерино Микель Порту Кристиан   78' (Янузай Аднан (   78') Исак Александр Оярсабаль Микель   78' (Лопес Роберто III (   78')
Запасные: Виллиан Жозе Гевара Андер Баутиста Хон Ильяраменди Асьер Меркеланс Мартин Арамбарри Аритц Айеса Гайзка
09 января. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Севилья, Реал Сосьедад, Юссеф Эн-Несири
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