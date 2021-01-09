Хет-трик Эн-Несири позволил «Севилье» обыграть «Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» стал первой командой Ла Лиги, которая завершила первый круг чемпионата Испании. В гостях у «Севильи» баски уже к седьмой минуте дважды пропустили от Юссефа Эн-Несири, но к 14-й восстановили паритет сил. «Севилья» была сильнее во втором тайме, в самом его начале Эн-Несири забил снова, и команда Хулена Лопетеги победила (3:2), набрала 30 очков и настигла в таблице сегодняшнего соперника.