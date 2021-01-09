Хет-трик Эн-Несири позволил «Севилье» обыграть «Реал Сосьедад»

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09 Января 2021, 17:52,
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«Реал Сосьедад» стал первой командой Ла Лиги, которая завершила первый круг чемпионата Испании. В гостях у «Севильи» баски уже к седьмой минуте дважды пропустили от Юссефа Эн-Несири, но к 14-й восстановили паритет сил. «Севилья» была сильнее во втором тайме, в самом его начале Эн-Несири забил снова, и команда Хулена Лопетеги победила (3:2), набрала 30 очков и настигла в таблице сегодняшнего соперника.
Протокол игры
|Севилья
|3:2
|Реал Сосьедад
|(1:0) Эн-Несири Юссеф 4'
|5' Карлос Диего Сантос (1:1)
|(2:1) Эн-Несири Юссеф 7'
|14' Исак Александр (2:2)
|(3:2) Эн-Несири Юссеф 46'
Буну Яссин • Навас Хесус 70' ( Видаль Алеш ( 70') • Кунде Жюль • Карлос Диего Сантос • Акунья Маркос • Хордан Хоан • Фернандо Режес • Ракитич Иван 85' ( Оскар Родригес ( 85') • Сусо Хесус 84' ( Мунир Эль-Хаддади ( 84') • Эн-Несири Юссеф 89' ( Васкес Франко ( 89') • Окампос Лукас 89' ( Де Йонг Люк ( 89')
Запасные: Идрисси Уссама • Торрес Оливер • Гудель Неманья • Диас Хавьер • Рекик Карим • Серхи Гомес • Пастор Альфонсо
Ремиро Алехандро • Горосабел Андони • Субельдия Игор • Модибо Саньян 39' 46' ( Ле Норман Робен ( 46') • Муньос Айхен • 34'Гуриди Хон 43' 56' ( Барренечеа Андер ( 56') • Субименди Мартин • Мерино Микель • Порту Кристиан 78' ( Янузай Аднан ( 78') • Исак Александр • Оярсабаль Микель 78' ( Лопес Роберто III ( 78')
Запасные: Виллиан Жозе • Гевара Андер • Баутиста Хон • Ильяраменди Асьер • Меркеланс Мартин • Арамбарри Аритц • Айеса Гайзка
09 января. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Севилья, Реал Сосьедад, Юссеф Эн-Несири