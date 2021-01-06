Клуб из Саудовской Аравии предложил контракт Диего Косте

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06 Января 2021, 09:21,
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Аравийский «Аль-Хилаль» вступил в переговоры с агентом испанского форварда Диего Косты. Ранее нападающий покинул мадридский «Атлетико».
Согласно информации издания Record, клуб из Саудовской Аравии подготовил для 32-летнего футболиста трудовое соглашение сроком на два с половиной года. По условиям контракта Коста может заработать 17 миллионов евро.
В текущем сезоне Диего сыграл семь матчей в Примере и забил два гола (один - с пенальти).
«Аль-Хилаль» занимает первую позицию в чемпионате Саудовской Аравии после 11 сыгранных туров, имея в своем активе 24 балла. Отрыв от ближайшего преследователя составляет два пункта.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Диего Коста, Трансферы футбола - зима 2021, Аль-Хилаль