Рамос считает, что «Реал» хочет от него избавиться

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05 Января 2021, 17:51,
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Защитник «Реала» Серхио Рамос провёл встречу с президентом клуба Флорентино Пересом. В ходе беседы футболист заявил, что у него есть ощущение, что «сливочные» хотят от него избавиться, сообщает El Chiringuito.
Напомним, действующий контракт Серхио Рамоса с «Реалом» рассчитан до конца сезона. Стороны до сих пор не договорились о пролонгации трудового договора, что провоцирует появление разных слухов. Так, например, Рамоса СМИ активно связывают с «ПСЖ».
Серхио Рамос за пятнадцать с половиной лет провёл за «Реал» 666 матчей, в которых забил 100 голов и отдал 40 результативных передач партнёрам.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Реал Мадрид, Серхио Рамос
блин, я не знаю подроббности, но они и так огромные бабки получают, могли б и на уступки пойти, клуб же не имеет печатного станка.......