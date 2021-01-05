Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Рамос считает, что «Реал» хочет от него избавиться

05 Января 2021, 17:51,

Global Look Press

Защитник «Реала» Серхио Рамос провёл встречу с президентом клуба Флорентино Пересом. В ходе беседы футболист заявил, что у него есть ощущение, что «сливочные» хотят от него избавиться, сообщает El Chiringuito.

Напомним, действующий контракт Серхио Рамоса с «Реалом» рассчитан до конца сезона. Стороны до сих пор не договорились о пролонгации трудового договора, что провоцирует появление разных слухов. Так, например, Рамоса СМИ активно связывают с «ПСЖ».

Серхио Рамос за пятнадцать с половиной лет провёл за «Реал» 666 матчей, в которых забил 100 голов и отдал 40 результативных передач партнёрам.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Серхио Рамос
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
NOBODY
05 Января 2021, 17:58

блин, я не знаю подроббности, но они и так огромные бабки получают, могли б и на уступки пойти, клуб же не имеет печатного станка.......

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Барселона» не смогла обыграть «Эйбар»
«Барселона» не смогла обыграть «Эйбар»
«Реал» так и не смог вырвать победу в матче с «Эльче»
«Реал» так и не смог вырвать победу в матче с «Эльче»
С Новым годом 2021!
С Новым годом 2021!
Дубль Роналду помог «Ювентусу» разобраться с «Удинезе»
Дубль Роналду помог «Ювентусу» разобраться с «Удинезе»
Крах «Барселоны»: Куман плачет, что без Месси некому делать разницу
Крах «Барселоны»: Куман плачет, что без Месси некому делать разницу


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола