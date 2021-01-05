Рамос считает, что «Реал» хочет от него избавиться

Защитник «Реала» Серхио Рамос провёл встречу с президентом клуба Флорентино Пересом. В ходе беседы футболист заявил, что у него есть ощущение, что «сливочные» хотят от него избавиться, сообщает El Chiringuito.

Напомним, действующий контракт Серхио Рамоса с «Реалом» рассчитан до конца сезона. Стороны до сих пор не договорились о пролонгации трудового договора, что провоцирует появление разных слухов. Так, например, Рамоса СМИ активно связывают с «ПСЖ».

Серхио Рамос за пятнадцать с половиной лет провёл за «Реал» 666 матчей, в которых забил 100 голов и отдал 40 результативных передач партнёрам.