Кандидат в президенты «Барселоны» Руссо: «Посмотрю Месси в глаза и скажу, что мы не можем платить ему такую зарплату»

Кандидат в президенты «Барселоны» Эмили Руссо высказался по поводу ситуации Лионеля Месси.

- Каковы ваши планы относительно Месси?

- У нас есть преимущество: Хосеп Мингелла, который привёл его в «Барселону» в детстве.

- Да, но…

- Я посмотрю Лео в глаза и скажу: «Клуб не может платить тебе такую зарплату. А теперь позволь мне рассказать о нашем спортивном проекте, который мы запускаем. Мы окружим тебя молодыми футболистами».

- Летом он хотел уйти…

- Месси хотел уйти не из-за финансов, а из-за отсутствия спортивного проекта, - приводит слова Руссо испанское издание Sport.

Действующий контракт Лионеля Месси с «Барселоной» рассчитан до конца сезона.