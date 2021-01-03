Кандидат в президенты «Барселоны» Руссо: «Посмотрю Месси в глаза и скажу, что мы не можем платить ему такую зарплату»

|
03 Января 2021, 14:19,
|
|
Кандидат в президенты «Барселоны» Эмили Руссо высказался по поводу ситуации Лионеля Месси.
- Каковы ваши планы относительно Месси?
- У нас есть преимущество: Хосеп Мингелла, который привёл его в «Барселону» в детстве.
- Да, но…
- Я посмотрю Лео в глаза и скажу: «Клуб не может платить тебе такую зарплату. А теперь позволь мне рассказать о нашем спортивном проекте, который мы запускаем. Мы окружим тебя молодыми футболистами».
- Летом он хотел уйти…
- Месси хотел уйти не из-за финансов, а из-за отсутствия спортивного проекта, - приводит слова Руссо испанское издание Sport.
Действующий контракт Лионеля Месси с «Барселоной» рассчитан до конца сезона.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Лионель Месси, Эмили Руссо
Мало кому позволено такое сказать золотому гному....
В ПСЖ больше дадут... Там и спортивный проект намечается....
При всём уважении, барин не будет его даже слушать, будучи одним из сильнейших футболистов планеты... К тому же, нет никаких гарантий, что это просто предвыборное обещание кандидата :) Которые, как правило, не выполняются.