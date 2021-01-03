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Кандидат в президенты «Барселоны» Руссо: «Посмотрю Месси в глаза и скажу, что мы не можем платить ему такую зарплату»

03 Января 2021, 14:19,

Global Look Press

Кандидат в президенты «Барселоны» Эмили Руссо высказался по поводу ситуации Лионеля Месси.

- Каковы ваши планы относительно Месси?

- У нас есть преимущество: Хосеп Мингелла, который привёл его в «Барселону» в детстве.

- Да, но…

- Я посмотрю Лео в глаза и скажу: «Клуб не может платить тебе такую зарплату. А теперь позволь мне рассказать о нашем спортивном проекте, который мы запускаем. Мы окружим тебя молодыми футболистами».

- Летом он хотел уйти…

- Месси хотел уйти не из-за финансов, а из-за отсутствия спортивного проекта, - приводит слова Руссо испанское издание Sport.

Действующий контракт Лионеля Месси с «Барселоной» рассчитан до конца сезона.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Лионель Месси, Эмили Руссо
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Комментарии (3)
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0
Misha_diablo_football
03 Января 2021, 17:03

Мало кому позволено такое сказать золотому гному....

0
Alex1972
03 Января 2021, 15:47

В ПСЖ больше дадут... Там и спортивный проект намечается....

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Super fanat
03 Января 2021, 14:36

При всём уважении, барин не будет его даже слушать, будучи одним из сильнейших футболистов планеты... К тому же, нет никаких гарантий, что это просто предвыборное обещание кандидата :) Которые, как правило, не выполняются.

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