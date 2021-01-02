Коутиньо перенёс операцию и пропустит три месяца

|
02 Января 2021, 14:54,
|
|
Бразильский хавбек «Барселоны» Филиппе Коутиньо перенес операцию на травмированном мениске, об этом рапортует пресс-служба каталонского клуба. На полное восстановление 28-летнему футболисту понадобится порядка трех месяцев.
Напомним, что Коутиньо получил повреждение в поединке 16-го тура чемпионата Испании против «Эйбара» (1:1).
В текущем сезоне Примеры Филиппе провел 12 поединков, забил два гола и сделал две результативные передачи. Контракт бразильца с «сине-гранатовыми» рассчитан до лета 2023-го года.
В настоящий момент «Барселона» занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Атлетико» на десять очков.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Барселона, Филиппе Коутиньо